Konzert in Erkelenz Mini- und Maxi-Frühjahrskonzerte

Nach Robert Sheldons „Power the Earth“ setzten die Erkelenzer Hobbymusiker zu „Brave“ an, dem bekannten Soundtrack aus dem Disney-Kinderfilm „Merida“, der die abenteuerliche Geschichte der schottischen Prinzessin Merida erzählt, die ein Wildfang und ein Ass im Bogenschießen ist. Als ihre traditionsbewusste Mutter sie gegen ihren Willen, mit dem Erstgeborenen eines befreundeten Clanchefs verheiraten will, wehrt sich die junge Frau mit all ihren Kräften. Als die rund 60 Aktiven auf der Stadthallen-Bühne „The Wind Beneath My Wings“ aus dem Bette-Midler-Streifen „Beaches“ erklingen ließen, zeigte Dirigent Thomas Lindt, dass er nicht nur ein großes Orchester führen kann. Er setzte zum ausdrucksstarken Posaunen-Solo an und reichte dafür den Dirigentenstab vorübergehend an Jörg Wilms weiter. Ivan Boumans „Around the Whiskey Jar“ beinhaltete ein Medley irischer Trinklieder - so heiter und ausgelassen stimmten die Mitglieder des Städtischen Musikvereins ihre Zuhörer auf die Pause ein.