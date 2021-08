Konzerte in Erkelenz : Musiknacht muss in Stadthalle ausweichen

Erkelenz Das Wetter macht einer durch die ganze Innenstadt verteilten Veranstaltung einen Strich durch die Rechnung. Doch auch drinnen gibt es am Freitag ein volles Programm.

Hinter den Kulissen wurde bei den Organisatoren noch gewerkelt, obschon sie im Prinzip schon alles für die nächste Erkelenzer Musiknacht eingetütet haben – nur das Wetter haben sie nicht im Griff. Sicher ist nur, die sechste Erkelenzer Musiknacht findet am Freitag, 27. August, ab 19 Uhr statt. Aber nicht im Freien. Die Musiknacht zieht in die Stadthalle um, meldet die Kultur GmbH am Dienstagnachmittag. Aufgrund der unsicheren Wetterlage haben sich die Veranstalter kurzfristig dazu entschlossen. „Alle Beteiligten – vor, hinter und auf der Bühne arbeiten nun daran, dieses ambitionierte Projekt mit mehreren Acts und Bands gleichzeitig, beziehungsweise nacheinander in der Stadthalle auftreten zu lassen“, berichtet der Kulturmanager der Stadt Erkelenz, Sascha Dücker.

Aufgrund der Verlegung in den Innenraum können nur Geimpfte, Genesene und PCR-Getestete teilnehmen. Der Veranstalter bittet um entsprechenden Nachweis. „Da wir von den nicht immunisierten Ticketinhabern nicht erwarten können, nun einen teuren PCR-Test zu machen, können bereits gekaufte Tickets bis Freitag unkompliziert in der ursprünglichen Vorverkaufsstelle oder an der Abendkasse erstattet werden“, ergänzt Dücker. Alle Online-Tickets, die nicht eingelöst werden, sollen automatisch erstattet werden. „Es wird spannend, wie und wo wir die Acts in der Stadthalle auf- und einteilen werden. Aber das bekommen wir hin – improvisieren können wir“, so Feiter. Tickets gibt es online unter musiknacht-erkelenz.de und in vier Vorverkaufsstellen in Erkelenz (Wild, Viehausen, Kreissparkasse und Volksbank).