Sechs Konzerte in sechs Locations Erkelenzer Musiknacht wird größer

Das Konzept der Musiknacht hat sich in Erkelenz längst etabliert: In verschiedenen Locations in der Innenstadt sollen die Besucher die Gelegenheit haben, an einem Abend Künstler aus verschiedenen Musikrichtungen zu erleben – vor allem die lokale Musikszene soll dadurch gestärkt werden, aber auch der eine oder andere Künstler von Außerhalb dabei sein. So ist es auch in diesem Jahr wieder: Am Freitag, 26. Mai, spielen sogar sechs Gruppen an sechs verschiedenen Orten. „Die Musiknacht ist ein echtes Erkelenzer Juwelchen. Wir haben es für dieses Jahr erweitert und noch attraktiver gemacht“, sagt Sascha Dücker, Kulturmanager der Stadt.