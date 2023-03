Konzert im Kaminzimmer Musikalisches Frühlingserwachen in Hohenbusch

Bei freiem Eintritt zum ersten Mal zum Einsatz: Für das Erkelenzer Hospiz der Hermann-Josef-Stiftung wurden dabei Spenden in Höhe von insgesamt 448 Euro gesammelt. Unter dem beziehungsreichen Titel „Vom Eise befreit sind Strom und Bäche“ präsentierten die beiden angehenden Kirchenmusiker ein abwechslungsreiches Programm, das weitaus mehr als Beethovens donnernde Klaviersonaten bot. Der 23-jährige Henrik Hasenberg, der bereits den Kammerchor Neuwied leitet und als Chorleitungsassistent des Kölner Oratorienchores tätig ist, eröffnete den frühlingshaften Melodienreigen in Haus Hohenbusch mit Klängen von Johann Sebastian Bach. Die junge Doverenerin, deren Mutter Christiane Leonards-Schippers als „Kräuterfee“ interessante und abwechslungsreiche Seminare im Hildegard-von-Bingen-Garten der ehemaligen Klosteranlage gibt, hatte Olivier Messlaens „Le banquet céleste“ sowie Jan Pieterszoon Sweelincks „Ballo del Gianluca“ einstudiert. Als Kirchenmusikerin ist Valerie Schippers (20) regelmäßig in der Hückelhovener Gemeinschaft der Gemeinden (GdG) sowie im Erzbistum Köln im musikalischen Einsatz.