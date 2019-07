160 Akteure bieten Zuhören an zwei Abenden einen musikalischen Hochgenuss : Rap gibt besondere Würze

Erkelenz Bei „Musik im Cusanus“ begeistern BigBand, Chor und Orchester der Erkelenzer Schule gleichermaßen. Insbesondere das „Respect“ von Otis Redding in der Erkelenzer BigBand-Interpretation und die unerwartete Rap-Einlagen von Ibo Kayed im Chor-Programm blieben nachhaltig in Erinnerung.

Thorsten Odenthal, Lehrer und Leiter des Cusanus-BigBand, brachte es auf den Punkt: „Eine coole Schule liefert ein heißes Konzert.“ Das sagte Odenthal in Anbetracht der angenehmen Temperatur im Forum, in dem bei sommerlicher Hitze an zwei Tage hintereinander „Musik im Cusanus“ erklang. Es sei nicht selbstverständlich, dass sich Schüler und Lehrer derart engagieren wie bei dieser Traditionsveranstaltung, hatte zuvor Schulleiterin Rita Hündgen in ihrer Begrüßung der vielen Besucher gemeint und dabei auch das Technik-Team und die Schüler an den Getränkeständen eingeschlossen. Es sei auch nicht selbstverständlich, dass sich viele Ehemalige bereit finden, in der BigBand und im Schulchor mitzuwirken. Das zeige die gute Erinnerung an die Schulzeit, was wiederum ein gutes Zeichen für den Geist an dieser Schule sei.