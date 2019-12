Modernes Musical : Schneewittchen "reloaded"

Das Theater Liberi war mit seiner neuen Musical-Produktion "Schneewittchen" in Erkelenz zu Gast und begeisterte das Publikum mit der modernen Fassung des Märchenklassikers.

Jedes Kind kennt bereits die Geschichte vom Schneewittchen, doch das Bochumer Tourneetheater Liberi hat es sich mit seiner neuen Produktion „Schneewittchen – Das Musical“ zur Aufgabe gemacht, Kindern eine moderne, aufpolierte Version des Märchens zu erzählen. Nun machte das Theater Liberi mit dem neuen Stück auch wieder in der Erkelenzer Stadthalle am Franziskanerplatz Halt und begeisterte die großen und kleinen Zuschauer mit seinem Familienmusical.

„Mein Ziel ist es, die vielleicht doch schon etwas angestaubten Figuren aus der Mottenkiste heraus und ins Hier und Jetzt zu holen. Ich will dabei sowohl Erwartungen erfüllen, als auch völlig neue Ansätze für das Publikum finden“, sagte Regisseurin Carolin Pommert am Rand der Aufführung in Erkelenz. „Schneewittchen“ Tabea Steltenkamp verleiht der Figur nicht zuletzt durch ihre Darstellung Stärke und den Willen, Dinge zu verändern. „Wir wollten in unserer Version gar nicht unbedingt so nah wie möglich am Original sein, sondern den Kindern eine Heldin bieten, mit der sie sich identifizieren können.“