Erkelenz: Mülldetektive im Kindergarten Am Hagelkreuz

Umweltprojekt im Kindergarten : Kleine Mülldetektive schützen ihre Umwelt

Die Kinder der Städtischen Tageseinrichtung Am Hagelkreuz haben sich intensiv mit dem Schutz von Natur und Umwelt auseinandergesetzt. In diesem Projekt lernten sie auch ein großes Müllfahrzeug kennen. Foto: Städtische Kindertagesstätte Am Hagelkreuz/Andrea Franken

Erkelenz „Alles Müll oder was? – Die Mülldetektive schützen ihre Umwelt“, so lautet bei der Städtischen Kindertageseinrichtung Am Hagelkreuz derzeit das Jahresthema im Rahmen der Bildungsarbeit. Dazu gab es jetzt intensive Projektwochen für die Kindergartenkinder zu erleben.

96 Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren wurden an das schwierige und zukunftsorientierte Thema Umwelt- und Ressourcenschutz spielerisch herangeführt. Müllvermeidung, Müllentsorgung und Mülltrennung wurden anschaulich und praktisch erlebbar gemacht. So gingen die Kinder mit Peter Lustig auf Müll-Tour im Kindergartenkino, haben Stofftaschen bedruckt, um ihr Frühstücksobst nicht mehr in Plastiktaschen mitzubringen und sammelten eifrig Müll in der Umgebung, um ihn zu trennen und zu entsorgen.