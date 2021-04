Autobahnauffahrt in Erkelenz : Motorradfahrer bei Unfall tödlich verletzt

Autobahnauffahrt in Erkelenz

Der Unfall ereignete sich an der Autobahnauffahrt Erkelenz-Ost. Foto: Uwe Heldens

Erkelenz Ein Verkehrsunfall hatte sich am Dienstagmorgen, 15. April, gegen 9.10 Uhr, auf der Landstraße 354 ereignet. Für einen 39-jährigen Fahrer eines Motorrades kam jede Hilfe zu spät.

Tödliche Verletzungen erlitt ein 39-jähriger Motorradfahrer aus Erkelenz nach einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag, 15. April, 9.10 Uhr, auf der L 354 an der Autobahnauffahrt A 46 in Richtung Düsseldorf ereignet hatte.