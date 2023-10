Verkehrsunfall Motorradfahrer auf Landstraße in Erkelenz schwer verletzt

(RP) Am Freitagnachmittag verletzte sich ein Motorradfahrer auf der Gerderather Landstraße bei einem Verkehrsunfall schwer. Gegen 15.55 Uhr fuhr der 65-jährige Mönchengladbacher auf der Landstraße 19 in Richtung Bundesstraße 57. Der Motorradfahrer ordnete sich als Linksabbieger an einer rot leuchtenden Ampel ein. Hinter ihm fuhr ein 33-jähriger Erkelenzer, der sich ebenfalls zum Abbiegen einordnete. Als die Ampel auf Grün umsprang, fuhr der Mönchengladbacher mit seinem Motorrad an, verringerte anschließend jedoch seine Geschwindigkeit. Daran anschließend fuhr der 33-jährige Autofahrer beim Abbiegen auf das Motorrad auf. Hierdurch stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich dabei schwer. Zur weiteren Versorgung wurde der Mönchengladbacher mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.