Senior in Wohnung getötet Mordanklage nach Tod von 83-jährigem Erkelenzer

Der Frau wird vorgeworfen, den Senior vor einem Jahr in dessen Wohnung am Schneller in Erkelenz getötet zu haben. Sie soll gewusst haben, dass der Mann in seiner Wohnung in einer Geldschatulle eine größere Geldsumme aufbewahrt. Um ihn zu töten, soll die Frau mindestens 13 Mal mit einem Metallwerkzeug auf den 83-Jährigen eingeschlagen haben.