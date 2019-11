Grünen-Politikerin Monika Düker : Erhalt der Erkelenzer Orte gefordert

Erkelenz Für Monika Düker, Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen im Düsseldorfer Landtag, ist klar, dass es bis zum Jahresende ein von der Bundesregierung vorgelegtes Kohleausstiegsgesetz geben wird.

„Alles andere ist eine Kapitulation der Politik“, sagte sie bei einem Gespräch in Erkelenz. Dort traf sie sich mit Ratsherr Hans-Josef Dederichs sowie mit Betroffenen nach einer Besichtigung des Tagebaus Garzweiler II und der alten und neuen Orte, in denen sich die Menschen mit einer Umsiedlung auseinandersetzen müssen. Als Folge dieses Gesetzes werde es eine neue Leitentscheidung der Landesregierung geben müssen. Und wie sie auszusehen hat, ist für Düker klar: „Die Tagebaue im Rheinland können nach allen vorliegenden Berechnungen so verkleinert werden, dass weder die noch bestehenden Orte im Erkelenzer Osten noch der Hambacher Forst den Baggern weichen müssen.“

„Jeder, der umsiedeln will, soll umsiedeln dürfen. Und jeder, der am Ort bleiben möchte, sollte bleiben dürfen“, so Düker. Hier müsse die Politik Vertrauen und Klarheit schaffen. „Es gibt keine Legitimation mehr für die Zerstörung der Dörfer“, meinte sie. Die Umsiedlung sei nicht durch die Menschen verursacht worden. Es sei jetzt an der Politik und an RWE, verlässliche Aussagen zu machen, die sowohl den neuen als auch den alten Orten eine sichere Zukunftsperspektive biete. Bis 2038, dem vermeintlichen Zeitpunkt des Endes der Braunkohle im Rheinland, verginge noch viel Zeit „und es gibt noch vier Landtagswahlen.“ Bei jeder könnten die Karten neu gemischt werden. Ob durch diese Perspektive Planungssicherheit gewährleistet sei, zweifelte Dederichs an. Er wiederholte, was auch die miteinander befreundeten Frauen verlangen: Wenn die Gelegenheit besteht, Keyenberg, Kuckum, Ober- und Unterwestrich sowie Berverath als Dörfer zu erhalten, sollte sie auch wahrgenommen werden.