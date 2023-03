Veranstaltung in Erkelenz Neubaur spricht über neue Leitentscheidung

Aktuell läuft in Erkelenz ein Bürgerbeteiligungsverfahren, mit dem die Stadt bis zum Sommer ihre Zukunftsvision für die 20 geretteten Quadratkilometer am Kostenpflichtiger Inhalt Tagebau erstellen will. Bis zum 15. März können Erkelenzer online noch teilnehmen. Das Planungsbüro Must hatte dazu drei Ausgangsvarianten vorgestellt, die die Bereiche Landwirtschaft, Natur und Stadtentwicklung in den Fokus nehmen.