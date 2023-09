Kulturaktion in Erkelenz Mobilitätswoche mit der „Fledermaus“

Anders die Zuhörer auf Bierbänken und mitgebrachten Campingstühlen. Die weltweit am meisten aufgeführte Operette brauchte keine großen Erklärungen, obwohl Désirée Brodka jeden Akt mit launigen Worten erklärte. „Wir mussten das Stück zusammenstreichen, deshalb gibt es so gut wie keinen Sprechbeitrag“, erklärte die Sängerin mit Opernausbildung. Mit dem Verein „Music to go“ soll die Kunst „menschennah“ präsentiert werden. Ein Streichquartett stellt das Orchester dar, fünf Opernsänger und Sängerinnen stehen auf der improvisierten Bühne. Einzelne Künstler schlüpfen in mehrere Rollen. Es habe einen besonderen Reiz, die Kultur direkt zu den Menschen in die Innenstadt zu bringen und auch Personen zu erreichen, die wahrscheinlich eher kein Opernhaus betreten würden.