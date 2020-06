Erkelenzer Innenstadt : Mobile Band zieht durch die City

Die „Follow mes“ sind am Samstag mal wieder in Erkelenz unterwegs. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenz Am Samstag zieht wieder eine Band durch die Erkelenzer Innenstadt. Ihr Ziel: Gute Laune machen und Menschen in die Lokale locken. Die Stadt empfiehlt, bereits vorher Termine zu reservieren.

Am heutigen Samstag wird ab 18.30 Uhr die Band Goodfellas durch die Straßen der Erkelenzer Innenstadt ziehen. Gemeinsam mit den Follow Mes ist ihr Ziel dabei, Urlaubsflair zu verbreiten und Menschen in die Lokale zu locken. Stadtmarketing und Ordnungsamt arbeiten eng zusammen und passen auf, dass die Regeln der Corona-Schutzverordnung eingehalten werden.

„Die Aktion kommt gut an und die Leute genießen es, endlich wieder draußen zu sitzen und unterhalten zu werden“, sagt Bürgermeister Peter Jansen. „Die von den Einschränkungen wegen Corona besonders betroffene Gastronomie in Erkelenz ist auf einem guten Weg und wir helfen, wo wir können.“ Folgende Stationen sind während der Aktion in Erkelenz geplant: Alter Markt (18.30 Uhr), Franziskanerplatz (19 Uhr), Johannismarkt (19.30 Uhr), Ziegelweiher (20 Uhr).