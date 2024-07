An der Burg Erkelenz Mittelalterspektakel mit Gauklern und Hexen

Eintauchen in eine Welt, wie sie wohl vor 500 Jahren gewesen sein muss, als Gaukler, Tavernen und geselliges Beisammensein das Bild an der Burg in Erkelenz prägten. Das geht immer dann, wenn die Freunde der Burg zu ihrem mittelalterlichen Sommerfest einladen – in diesem Jahr am Samstag, 13., und Sonntag, 14. Juli, von 11 bis 22 beziehungsweise von 11 bis 18 Uhr. Damit geht der Veranstaltungssommer nach dem beliebten Lambertusmarkt munter weiter.