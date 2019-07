Mittelalterliches Sommerfest von bisher unerreichter Größe : Die Burg als Tor zu vergangenen Zeiten

Erkelenz Zum Zehnjährigen des Fördervereins „Freunde der Burg Erkelenz“ lockte das mittelalterliche Sommerfest mit Ritterspielen, Markt und Lager zahlreiche Besucher in die Stadt.

Zur Feier des zehnjährigen Bestehens des Fördervereins „Freunde der Burg Erkelenz“ fand am Wochenende rund um die Burg ein mittelalterliches Sommerfest von bisher unerreichter Größe statt. Händler boten am Fuße des Erkelenzer Wahrzeichens ihre Waren auf dem mittelalterlichen Markt feil, während Ritterschaften unter den Bäumen des Ziegelweiherparks lagerten. Dort war auch der Turnierplatz zu finden, wo Schwertkämpfe und Reitshows der Düsseldorfer Reitergruppe „Equitem Nebula“ mit Einsatz von Feuer und Pyrotechnik für ungewohnte und spektakuläre Unterhaltung sorgten.

In den vergangenen zwei Jahren hat der Förderverein „Freunde der Burg“ viel Zulauf von jungen Leuten beobachten können, die sich stark engagieren. Zudem berichtete Vorsitzender Peter Fellmin von fünf Neuzugängen allein am ersten Tag des Sommerfestes. Somit zählt der Förderverein aktuell 95 Mitglieder, die auf lange Sicht ehrenamtlich den Fortbestand der Burgpflege sichern.

Zum ersten Mal war das neue Museumszimmer im ersten Stock der Burg für Besucher zugänglich. Der Schritt von der Wendeltreppe in das Kaminzimmer lenkte den Blick auf das prächtig gekleidete Herzogspaar, auf glänzende Rüstungen und lederne Kirchenbücher aus Südtirol, die auf das Jahr 1694 datiert wurden. Unter all diesen Ausstellungsstücken war das Kronjuwel jedoch ein anderes: Im gläsernen Schaukasten ruhte die originale Stadtchronik von Erkelenz, die im 16. Jahrhundert vom Stadtschreiber und Bürgermeister Mathias Baux niedergeschrieben worden war.

Das Museumszimmer soll nach Wunsch der „Freunde der Burg“ zur Dauereinrichtung werden. Schrittweise sollen neue Exponate hinzukommen, beginnen möchte der Förderverein mit dem Bau von mittelalterlichen Möbeln. „Wir wollen erreichen, dass sich die Besucher beim Gang in das Museumszimmer vollkommen in ein anderes Jahrhundert versetzt fühlen“, erklärte Peter Fellmin, Vorsitzender der „Freunde der Burg“. Noch ist der Raum ein Stockwerk höher nicht vollständig trocken, doch mit der Zeit möchte der Förderverein auch dort eine Ausstellung öffnen.

Bei kommenden Veranstaltungen in der Stadt möchte sich der Verein einklinken und die Burg, die bereits zu zahlreichen Feiern und Veranstaltungen genutzt wird, an diesen Tagen zur Besichtigung öffnen. Die „Burg-Weihnacht“ als nächster Termin für mittelalterliches Spektakel werde erfahrungsgemäß und wetterbedingt nicht ganz so viele Händler und Lagerleute locken, für die nächsten Sommerfeste wünscht sich Fellmin aber, die in diesem Jahr erreichte Größe beizubehalten.