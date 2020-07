NRW-Ministerin Ina Scharrenbach zu Gast in Erkelenz : 1,9 Millionen Euro für Heimat im Wandel

Erkelenz Ina Scharrenbach, NRW-Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung, brachte Förderbescheide nach Erkelenz. Mit dem Geld sollen das Alte Rathaus in Erkelenz und die alte Schule in Holzweiler saniert werden.

Förderbescheide gab es für die Stadt Erkelenz, die das Alte Rathaus und die alte Schule in Holzweiler zukunftsfähig machen möchte. Die Menschen in Holzweiler machen sich nicht erst seit der Leitentscheidung aus dem Jahr 2016 Gedanken darüber, wie es mit ihrem Heimatort weitergehen kann, nachdem feststand, dass Holzweiler nicht mehr dem Braunkohlentagebau Garzweiler II zum Opfer fallen würde. „Die Frage ist, wo die Menschen ihre Zukunft sehen. Beeindruckt hat mich der neue Wochenmarkt in Holzweiler, der es verdient hat, von der Landesregierung unterstützt zu werden“, erklärte Ministerin Scharrenbach. Der Wochenmarkt findet vor der alten Schule an der Landstraße in Holzweiler statt und ist zu einem beliebten Treffpunkt geworden. Bürgerschaflichtes Engagement hat für die Realisierung des Marktes gesorgt. Auch die alte Schule selbst spielt dabei eine Rolle, jedoch ist das Gebäude, das aus dem Jahr 1854 stammt, wie Hochbauamtsleiter Martin Fauck sagte, dringend sanierungsbedürftig. Fauck sprach dabei unter anderem das Dach, die Fassade, die Heizung und auch die beengte Eingangssituation zum Gebäude an. „Die alte Schule hat viele Chancen“, so Fauck weiter. Denn: Nachdem der Bedarf geklärt ist, soll dort zum Beispiel ein von den Bürgern betriebenes Café von Zeit zu Zeit öffnen. Auch soll Platz für das Heimatmuseum geschaffen werden. Die Ortsvereine nutzen das Gebäude. Für das Dach, die Fassade, den Umbau, die Sanierung, die Erweiterung und den geplanten Aufzug fallen rund 2,25 Millionen Euro an. Ministerin Scharrenbach überreichte an die Dorfgemeinschaft Holzweiler einen Förderbescheid in Höhe von 539.000 Euro.