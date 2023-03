Am Sonntag Mineralienbörse in der Erkelenzer Stadthalle

Sammler und Geologieinteressierte kommen am kommenden Sonntag in Erkelenz wieder voll auf ihre Kosten. Zum 48. Mal jährt sich am 5. März die Mineralien- und Fossilienbörse des Heimatvereins der Erkelenzer Lande. In der Erkelenzer Stadthalle erwarten sie knapp 35 Aussteller aus Deutschland und den Niederlanden mit äußerst interessanten Produkten aus aller Welt, aber auch aus der regionalen Umgebung. Ausrichter ist der Arbeitskreis für Mineralien und Fossilien.