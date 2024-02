Am 3. März Mineralienbörse in der Erkelenzer Stadthalle

Auch in diesem Jahr erwarten die Besucher in der Erkelenzer Stadthalle knapp 35 Aussteller von nah und fern mit äußerst interessanten Produkten aus aller Welt, aber auch aus der regionalen Umgebung. In gewohnter Manier präsentieren die Aussteller ihre farbenprächtigen Mineralien, Halbedelsteine, Edelsteine, seltenen Fossilien aus einer längst versunkenen Welt und Schmuckstücke der besonderen Art, sowie auch Bruchstücke von Meteoriten und sonstige Kuriositäten.