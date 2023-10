Umbau in Erkelenz Millionen-Förderung für Ostpromenade

Die Mobilstation an der Ostpromenade wird seit Juni dieses Jahres neugebaut, die Ostpromenade selbst soll in zwei Bauabschnitten umgestaltet werden. Zunächst wird mit dem Bereich um die Mobilstation herum begonnen, um ihn aufzuwerten und am gleichen Ort zentrale Abstellmöglichkeiten für Fahrräder und Kraftfahrzeuge in der Kernstadt zu schaffen. „Für diesen Bauabschnitt wurde im Sommer bereits der Baubeschluss gefasst, sodass mit der Zusage der Fördermittel nun die nächsten Schritte zur Umgestaltung dieses Teilstücks der Ostpromenade eingeleitet werden können“, erläutert Ansgar Lurweg, Technischer Beigeordneter der Stadt.