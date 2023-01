Erkelenzer Künstler Michel Saran feiert 85. Geburtstag mit Ausstellung

Michel Saran, am 5. Februar 1938 geboren in Halberstadt, studierte zuerst an der staatlichen Hochschule für bildende Künste in Dresden und später an der Kunstakademie in Düsseldorf. Sein künstlerischer Werdegang war gekennzeichnet durch mehrere prägnante Phasen. Lange Zeit stand der abstrahierte menschliche Körper im Mittelpunkt seines Schaffens.