Erkelenzer Stadtrat Michael Tüffers neuer Fraktionschef bei der SPD

Zu Tüffers‘ Stellvertreter wählte die Fraktion in ihrer Sitzung Dieter Spalink. Im Nachgang dazu mussten auch einige Funktionen in den Ausschüssen neu besetzt werden. So soll Andreas Dahlke den Vorsitz im Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Verkehr und Digitalisierung übernehmen. Iris Zwirner wird in den Haupt- und Finanzausschuss und in den Jugendhilfeausschuss wechseln.