Region Aachen Metzgerei Esser für Innovationspreis nominiert

Esser sei laut Jury „Vorreiterin in nachhaltiger Landwirtschaft und im transparenten Lebensmitteleinkauf“. Das Metzgerunternehmen biete „eine Lösung für das Problem des verantwortungsvollen Lebensmitteleinkaufs in einer Zeit, in der ökologische und ethische Standards oft vernachlässigt werden“. So setze „die konsequente Ausrichtung auf nachhaltige Landwirtschaft, innovative Standards beim regionalen Tierwohl und nicht tierischen Lebensmitteln und eine transparente Herkunft setzt ein Zeichen gegen die Dominanz der großen Lebensmittelkonzerne“. Besondere Meilensteine seien dabei die Gründung der regionalen Tierwohlquelle „Duress Schwein", die komplette Umstellung auf Tierwohl-Wurst, die Eröffnung des ersten Hofladens in Wassenberg mit nicht tierischen Lebensmitteln, die Erreichung einer Regionalquote von über 80 Prozent und die Schaffung transparenter Lieferketten, auch bei Importprodukten im Hofladen XXL in Jülich.