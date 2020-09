Gruppe „Menschenrecht vor Bergrecht“ aus Erkelenz : Verfassungsbeschwerde gegen „Lex Garzweiler“

Tagebaurand nahe Keyenberg: Aus dieser Perspektive sieht es aus, als stünde der Bagger schon in den Vorgärten der verlassenen Häuser. Foto: Ruth Klapproth

Erkelenz/Berlin Die Gruppe „Menschenrecht vor Bergrecht“ hat Verfassungsbeschwerde gegen das Kohleausstiegsgesetz und gegen die „Lex Garzweiler“ eingelegt.

„Heute ist ein großer Tag für uns“, sagte Ralf Bußberg aus Erkelenz, einer der Gruppensprecher am Dienstag in Berlin. Aus ökologischen, ökonomischen und sozialen Gründen sei das Gesetz und das Festhalten am Abriss der fünf Dörfer Keyenberg, Kuchum, Ober- und Unterwestrich sowie Berverath unzulässig.