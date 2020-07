Am 7. August in Erkelenz : Revier-Tour: Menschen sollen Strukturwandel mitgestalten

Am 7. August in Erkelenz

Das Revierdialog-Mobil macht Station in Erkelenz. Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, sich zu beteiligen. Foto: Stadt Erkelenz

Erkelenz Die Zukunftsagentur Rheinisches Revier geht auf „Revier-Tour“. Gesammelt werden Ideen zur Weiterentwicklung des Wirtschafts- und Strukturprogramms, ein dynamisches Drehbuch für den Strukturwandel.

Wie soll sich das Rheinische Revier in den kommenden 20 Jahren entwickeln? Die Zukunftsagentur Rheinisches Revier geht mit diesem Thema auf „Revier-Tour“, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Am Freitag, 7. August, 9.30 bis 11 Uhr, ist das Dialog-Mobil in Erkelenz auf dem Markt.