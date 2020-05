Familien in Kaulhausen beklagen sich : „Nur über und nicht mit uns gesprochen“

Michael Königs (r.), Christine Wedderwille und Stefan Geilenkirchen: Nicht nur dieses Trio kämpft für einen 1500 Meter großen Abstand zur Tagebaukante. Foto: Anke Backhaus

Kaulhausen Der Kampf in Kaulhausen geht weiter. Die Bewohner dort wollen 1500 Meter Abstand zur Tagebaugrenze. Menschen wie Michael Königs betonen: „Wir wollen hier lebenswert leben. Schon jetzt haben wir Nachteile.“

Den Wall vor ihrer Haustür gibt es nun schon seit rund vier Jahren. Es ist mehr Zweckoptimismus, der dafür sorgt, dass Familie Königs, die am Ortsrand von Kaulhausen in Richtung Berverath und Unterwestrich lebt, mit dem Dasein des Walls umgehen kann. Womit sie jedoch nach wie vor nicht umgehen möchte, ist der Abstand zur künftigen Kante des Braunkohletagebaus Garzweiler II. Familie Königs ist mit ihrer Haltung längst nicht alleine.

Bis zum Sommer soll es einen neuen Leitentwurf geben – Zeit also, dass man sich in Kaulhausen wieder Gehör verschafft. Denn: „Wir wollen hier lebenswert leben. Schon jetzt haben wir große Nachteile. Schon jetzt ist der Bagger zu hören und zu sehen, der immer näher an Keyenberg heranrückt“, sagt Michael Königs. Ihm geht es um Schutz für alle, die vom Tagebau betroffen sind. Königs gehört dem Dorfforum Venrath-Kaulhausen an, in dem sich auch Christine Wedderwille engagiert. „Es geht auch um Transparenz und echte Bürgerbeteiligung.“

Info Das Dorfforum Venrath-Kaulhausen Das Dorfforum Venrath-Kaulhausen wurde am 14. Januar 2020 offiziell gegründet. Es bietet allen Einwohnern der beiden Dörfer die Möglichkeit, sich in das Gemeinschaftsleben einzubringen. Das Dorfforum versteht sich als Bindeglied zwischen Bürgern, Vereinen und offiziellen Institutionen.

Darum hat das Dorfforum Venrath-Kaulhausen pünktlich zur kürzlichen Sitzung des Braunkohlenausschusses der Stadt Erkelenz ein neues Positionspapier eingereicht. Darin stellt das Dorfforum erneut den Schutz der Anwohner als höchste Priorität heraus. Gefordert wird ein Abstand zwischen Wohnbebauung und Tagebaurand von 1500 Metern– und zwar analog zu den aktuellen politischen Diskussionen für Windenergieanlagen. Der von RWE Power zunächst von unter 100 Metern auf 300 Meter „verbesserte“ Abstand ist in den Augen der Kaulhausener völlig indiskutabel. Und würde darüber hinaus Stefan Geilenkirchen die Existenz nehmen. Am Ortsrand Kaulhausens betreibt er einen landwirtschaftlichen Hof und nimmt Pensionspferde auf, die viel Weideland benötigen. Geilenkirchen: „Wenn wir über 300 Meter sprechen, fällt die Fläche weg und damit auch meine Betriebsgrundlage.“ Angebote von RWE Power an ihn, etwa nach Aldenhoven umzusiedeln, kommen für Geilenkirchen, der wie Familie Königs den Umsied­lerstatus besitzt, nicht in Frage, denn so weit werden seine jetzigen Kunden die Pferde nicht bringen wollen. Den Akteuren des Dorfforums geht es darum, dass bei den Abstandsregelungen zwischen Tagebau und Wohnbebauung die tatsächliche Bebauung vor Ort in die Betrachtung einbezogen werden muss. „Unzureichend ist die Abstandsberechnung auf Grundlage der im Flächennutzungsplan und im Bebauungsplan ausgewiesenen Bebauung“, betont Christine Wedderwille. Denn: In Kaulhausen gibt es, etwa am Beispiel des Hofs von Stefan Geilenkirchen, eine genehmigte Wohnbebauung außerhalb der Grenzen. Aber: „Der Begriff ,Außengrenze’ ist irreführend, weil die Objekte direkt an die ausgewiesenen Bebauungsflächen angrenzen und somit Teil der Dörfer sind“, fügt sie hinzu.

Ein weiteres Thema ist die Landstraße 354n, die nach Auffassung der Kaulhausener mitsamt Schutzwall viel zu nah an den Ort geplant ist. Diese müsse so nah wie möglich am Tagebaurand verlaufen. Und: „Nach aktuellem Stand soll diese Tagebaurandstraße, die im ersten Abschnitt nur bis Venrath gebaut wird, noch bis Kaulhausen und als L 277n weiter nach Kückhoven verlaufen. Ein besserer Verlauf wäre aber eine Streckenführung Richtung Holzweiler“, so Michael Königs. Er betont: „Bislang ist immer über uns, nicht mit uns gesprochen worden. Das haben wir Armin Laschet, dem Ministerpräsidenten Nordrhein-Westfalens, bei seinem Besuch hier in Kaulhausen auch gesagt.“