Bei 15 Gegenstimmen Mehrheit beschließt Erkelenzer Haushalt

Der Erkelenzer Stadtrat hat den Haushalt für 2024 am Mittwochabend mit 29 Ja-Stimmen, 15 Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen verabschiedet. Ein großer Teil der Grünen (bei zwei Enthaltungen), die Freien Wähler und die Bürgerpartei lehnten den Entwurf ab. Das lag interessanterweise aber nicht (nur) an der Tatsache, dass die Stadt mit einem Rekordminus von 9,4 Millionen Euro plant, sondern auch an Details in dem 781 Seiten starken Papier.