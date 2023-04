Kita St. Pauli Bekehrung hat jetzt mehr Platz Frühlingsfest zur Kita-Erweiterung in Lövenich

In der Einrichtung, die die Kirchengemeinde Christkönig in Erkelenz trägt, betreuen die Mitarbeitenden Kinder zwischen zwei und sechs Jahren. Das alte Kitagebäude entstand in den sechziger Jahren und galt damals noch als hochmodern. Das hat sich über die Jahrzehnte hinweg geändert. „Der alte Bau bestand aus nur zwei Gruppenräumen“, erklärt die Leiterin der Kindertagesstätte Birgitt Voßen. „Es gibt Vorschriften, die sagen, dass jeder Gruppenraum einen Nebenraum besitzen muss. Außerdem müssen Kinder unter drei Jahren einen Schlafraum zur Verfügung haben“, führt sie aus. Das alte Pfarrhaus in Lövenich, das direkt an die Kita angrenzte, musste deshalb für einen Erweiterungsbau an das bestehende Kitagebäude weichen. Insgesamt zwei Jahre warteten alle Beteiligten auf die Fertigstellung des neuen Gebäudes, das endlich Räumlichkeiten für eine angemessene Betreuung und Bildung bietet. Birgitt Voßen erzählt zudem, dass es in Lövenich nicht ausreichend Betreuungsplätze gegeben habe.