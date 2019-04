Nacht der Querdenker in Erkelenz : Mehr Kritik als Lob für Schülerdemos

Erkelenz Sind sie Querdenker oder Schulschwänzer – die Schüler, die bei ihren Protestaktionen im Rahmen von „Friday for Future“ für mehr Klimaschutz eintreten?

Sie sind weder Querdenker noch Schulschwänzer, so lautet die Antwort. Gegeben wurde sie von Maleika Kerime und Charlotte Schleifenbaum bei der Nacht der Querdenker, zu dem der Klimatisch Erkelenz nach der Freitagsdemonstration in die Leonhardskapelle eingeladen hatte.

Monika Ragazzi freute sich, im Namen des Klimatischs viele Besucher aus allen Altersgruppen zur Diskussion über den Sinn und die Notwendigkeit der Protestaktionen der jungen Menschen begrüßen zu dürfen. Schnell machte sie den Rednerplatz frei für die beiden Schülerinnen, die zunächst über die von Greta Tumberg ins Leben gerufene Aktion und über den dramatischen Zustand des Klimas informierten, bevor sie sich der Diskussion stellten. Sie ließen keine Zweifel daran aufkommen, dass sie den Unterrichtsausfall für richtig und notwendig halten. Es sei kein Schulschwänzen und der Streik sei auch kein billiges Alibi, sich als Trittbrettfahrer vom Unterricht zu entfernen. „Die Demo heute, die nicht während der Schulzeit stattfand und an der wieder viele Schüler teilnahmen, zeigt, dass dieses Argument haltlos ist. „Die Schule schwänzen könnte ich auch an jedem anderen Tag“, sagte Kerime, die in wenigen Wochen am Cusanus-Gymnasium das Abitur ablegt.“ Von ihrer Schule und von der Stadt Erkelenz hätten die Schüler bisher keine Unterstützung erfahren. Für ihren Protest, der an jedem ersten Freitag im Monat stattfinden soll, gebe es mehr Kritik als Lob und glatte Ablehnung, wie vom Erkelenzer Bürgermeister, statt einen Dialog.