Lebenshilfe ist mit im Boot beim Erkelenzer Festival : Mehr Inklusion bei Electrisize

Erkelenz Das ist geplant, um mehr Menschen mit Behinderung die Teilhabe zu ermöglichen. Das beliebte Festival findet am zweiten Wochenende im August statt.

Das Electrisize-Festival, das am zweiten Augustwochenende am Haus Hohenbusch stattfinden wird, geht bereits in das 13. Jahr. Zusammen mit der Lebenshilfe Heinsberg und der Aktion Mensch möchten die Organisatoren das Festival noch inklusiver gestalten und so mehr Menschen mit Behinderung die Teilhabe ermöglichen.