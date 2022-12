Geld geht an Kinder- und Jugendhospizdienst Matzerather Martinsmarkt spendet 15.000 Euro

„Die Menschen haben uns die Treue gehalten. In den Jahren 2020 und 2021 musste der Martinsmarkt wegen der Pandemie ausfallen. In diesen beiden Jahren haben wir versucht, dennoch Spenden zu sammeln, dabei kamen mehr als 15.000 Euro zusammen. Damit hatten wir nicht gerechnet. Ebenso hat uns das Ergebnis aus dem Martinsmarkt 2022 überwältigt, weil wir auch hier eine große Summe erreichen konnten“, erklärte Nicolai Moll von der Dorfgemeinschaft. Tief bewegt vom Engagement der Matzerather zeigte sich Stefanie Lentz. Sie ist Koordinierungsfachkraft beim Hospizdienst. „Etwa 70 Prozent müssen wir als Verein finanziell selbst aufbringen, die restlichen 30 Prozent übernehmen die Krankenkasse. Daher sind Spenden für uns so wichtig. In Matzerath ist so viel Herzblut erkennbar, wenn es um den Martinsmarkt geht. Das Dorf und seine Menschen stehen hinter uns“, so Stefanie Lentz. Warum die Spenden so dringend gebraucht werden, machte sie deutlich: „Wir sind für Familien da, in denen Kinder mit lebensverkürzenden Erkrankungen leben. Wir betreuen derzeit 15 Familien, aber es warten auch Familien darauf, von uns betreut zu werden, wobei die Betreuung und Begleitung ganz unterschiedlich ausfällt. Unsere Ehrenamtler müssen geschult werden, unser Auto kostet Geld, auch Räume, die wir anmieten, müssen bezahlt werden, ebenso Veranstaltungen wie das Nikolausfest.“