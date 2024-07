Vom 19. bis 22. Juli Matzerather Josefschützen laden zur Kirmes ein

Das Schützenfest in Matzerath beginnt am Freitag, 19. Juli, um 20 Uhr, mit dem beliebten Disco-Abend im Festzelt, das wie gewohnt in der Dorfmitte an der Maar stehen wird. Am Samstag, 20. Juli, beginnt der erste Festzug durch den Ort um 18.15 Uhr, um 20 Uhr folgt der Tanzabend im Festzelt, in dessen Verlauf die Matzerather Schützen ihren Besucherinnen und Besuchern wieder eine Verlosung anbieten. Der Sonntag, 21. Juli, beginnt um 9.45 Uhr mit dem Festgottesdienst im Festzelt. Um 10.45 Uhr schließen sich die Fahnenparade, Kranzniederlegung am Ehrenmal und die Kirchenparade an. Um 15 Uhr beginnt der große Festzug, die Parade findet an der Straße Matzerather Maar statt. Um 19.15 Uhr beginnt ein weiterer Festzug, ehe um 20 Uhr der Königs- und Prinzenball folgt. Am Montag, 22. Juli, klingen die Kirmesfeierlichkeiten um 17 Uhr mit dem Klompenball aus, zuvor startet um 16.30 Uhr der Klompenzug ab dem Königshaus.