Dorfgemeinschaft organisiert : Martinsmarkt im Herzen von Matzerath

Erkelenz Dorfgemeinschaft Matzerath plant den Martinsmarkt zugunsten des Deutschen Kinderhospizvereins.

Marktgeschehen rund um die traditionsreiche St.-Josef-Kapelle im Herzen von Matzerath ist am Sonntag, 3. November, 11 bis 18 Uhr, zu erleben. „Wir freuen uns, dass sich der Martinsmarkt großer Beliebtheit erfreut, daher erwarten wir wieder viele Besucher, die aus der nahen und fernen Umgebung in unser kleines Dorf kommen“, kündigt Organisatorin Ida-Marie Moll an. Bürgermeister Peter Jansen und Landrat Stephan Pusch teilen sich die Schirmherrschaft und unterstützen den Martinsmarkt, denn dessen Erlös geht nach wie vor an den Ambulanten Hospizverein Region Aachen. Aus den bisherigen Martinsmärkten kam eine Spendensumme von mehr als 113.000 Euro für den Hospizverein zusammen. Allein im Vorjahr wurde die Rekordsumme von 13.700 Euro gespendet.