Vorverkauf für Konzert in Lövenich : Irish Bluesman bei „Kultur in der Bank“

Am Donnerstag, 19. September, wird die Reihe „Kultur in der Bank“ mit einem Konzert von Martin Hutchinson fortgesetzt. Foto: Raiffeisenbank Erkelenz

Erkelenz Martin Hutchinson beendet die Sommerpause der Reihe „Kultur in der Bank“ und präsentiert Folk und Blues.

Künstlerische Vielfalt ist der Raiffeisenbank Erkelenz in ihrer Reihe „Kultur in der Bank“ wichtig. Ob Literatur und Musik, Theater oder Kabarett, alle Genres finden ihren Platz. Nachdem vor der Sommerpause Jutta Profijt und Jörg Nießen aus ihren Bestsellern lasen und Lydie Auvray mit ihrem Akkordeon für Begeisterung sorgte, setzt die Raiffeisenbank nach den Ferien ihr Programm fort mit einem Singer und Songwriter aus Irland: Martin Hutchinson. „The Irish Bluesman“ gastiert am Donnerstag, 19. September, im Tagungssaal der Hauptstelle der Raiffeisenbank, In Lövenich 70. Konzertbeginn ist um 19.30 Uhr.

Der Sänder und Songwriter Martin Hutchinson stammt aus einer musikalischen Familie im irischen County Kildare. Schon in jungen Jahren spielte er in der Familienband zunächst Akkordeon, dann zunehmend Gitarre. Später zog es ihn in die irische Folk- und Rockszene nach Dublin, bis er schließlich zunächst nach London auswanderte.

Heute lebt der Musiker in Utrecht, regelmäßig zieht es ihn aber zurück nach Irland, wo er immer wieder Inspiration für neue Songs findet. Nach verschiedenen Bandprojekten arbeitet er seit vielen Jahren als Solo-Musiker. Hutchinsons warme Stimme korrespondiert mit seinem klaren Fingerpicking und dem Klang des Bottleneck auf den Stahlsaiten seiner Gitarre. So verbindet er irische Folktradition mit amerikanischen Blueseinflüssen. Hutchinson spielte mehrere Soloalben ein, zuletzt „This Time“.

„Auf der Bühne gewinnt Martin Hutchinson sein Publikum schnell mit persönlichem Charme und augenzwinkerndem Humor“, heißt es in der Ankündigung der Genossenschaftsbank, die wieder mit einem ausverkauften Haus rechnet. Die Reihe sei im dritten Jahr ihres Bestehens längst kein Geheimtipp mehr. Eintrittskarten sind in allen Geschäftsstellen der Raiffeisenbank Erkelenz und bei der Buchhandlung Viehausen in Erkelenz erhältlich.

(RP)