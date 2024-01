„Mein Lokal, Dein Lokal“ Marktschänke kocht sich in die nächste Runde

Am Ende ist ihr Vorsprung nur einen Punkt groß. Aber Nico Placzek und seine Ehefrau Raphaela König schaffen es und gehen beim TV-Format „Mein Lokal, Dein Lokal" am Mittwoch als Sieger in die nächste Runde. Die Betreiber der Marktschänke, er ist Koch, sie Sommelière, überzeugen Moderator Mike Süsser und ihre vier Mitstreiter aus dem Mönchengladbacher Raum, die mit ihnen in den kulinarischen Wettstreit getreten sind und sich diese Woche gegenseitig besuchen, um das gastronomische Angebot, Ambiente und Kochkünste kritisch unter die Lupe zu nehmen.