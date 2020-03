Serie mit Liebe gemacht: Perlenschmuck-Hobbykünstlerin Margarete Simons : Individuelle Schmuckkreationen

Erkelenz Hobbykünstlerin Margarete Simons fertigt mit Genauigkeit und Geduld Halsketten, Ohrringe und Ringe aus Perlen an.

„Ich arbeite sehr viel mit Swarovski-Steinen“, erzählt sie. Die geschliffenen Kristallglasteile „geben der Kette einen Glanz, sie sind wertvoll, sehr beständig, und ich verarbeite sie in allen Farben.“ Kunstperlen oder -steine verwende sie nie. Anhand einzelner Schmuckstücke demonstriert sie ihre Tätigkeit, die sehr viel Genauigkeit und Geduld erfordert. So fädelt sie geschickt mehrere winzig kleine silberne Perlen, Rocailles, auf, die sich an bereits aufgefädelte und angenähte hellblaue Glasschliffperlen schmiegen und das angefangene umschlingende Muster dieser Schlauchkette fortführen. Bei einem Collier, das aus dunkelblauen Swarovskisteinen sowie größeren Glasschliffperlen und silbernen Delikas-Perlen besteht, hatte sie auf mehreren Ebenen gearbeitet: Entstanden ist ein breiteres Halsschmuckstück, zu dem es passende Ohrringe und Armbänder gibt. Einen weiteren großen Bereich nehmen bei Margarete Simons die ausschließlich gefädelten Schmuckstücke ein. So glitzern größere helle Swarovskisteine an einem Armband, die von kleinen Perlen floral umrahmt sind. Bei den Würfelketten sorgen filigrane Elemente in Würfelform in vielen Farben, die mit kleinen Abständen auf dünnen starken Kunstfäden aufgezogen sind, für deren jeweilige ausdrucksstarke Wirkung. Zusätzlich hat die Hobbykünstlerin aus Steinen und Perlen figürliche Anhänger, Ringe in verschiedenen Größen und Formen sowie viele verspielt, festlich, barock oder modern wirkende Halsketten, auch aus Materialien wie Leder oder Schmuckdraht, erstellt.