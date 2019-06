Grundschule wächst im Sommer um eine Klasse : Neuer Schulleiter in Kückhoven

Hildegard Hosterbach, Schulamtsdirektorin für den Kreis Heinsberg, überbrachte Marcus Johnen die Ernennungsurkunde zum Leiter der Grundschule Kückhoven. Herzlich willkommen hießen ihn auch Schulleiterkollegin Ulrike Neuenhofer, Erster Beigeordneter Hans-Heiner Gotzen und Schulamtsleiter Joachim Mützke (r.). Foto: Ruth Klapproth

Kückhoven Marcus Johnen ist am Freitag offiziell zum neuen Leiter der Gemeinschaftsgrundschule in Kückhoven ernannt worden. Eine große Aufgabe wird für ihn und das Kollegium sein, im neuen Schuljahr eine zusätzliche Klasse zu bilden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Andreas Speen Von Andreas Speen Autorendetails aufklappen Andreas Speen (spe) leitet die Redaktion der Rheinischen Post in Erkelenz. zum Autorenprofil

Nachdem Ortrud Hoens die Schule verlassen hatte, war Marcus Johnen bereits seit Dezember vergangenen Jahres Leiter der Kückhovener Grundschule. Entsprechend kann der 40-Jährige auf erste eigene Akzente im Schulleben verweisen: „Beispielsweise haben wir ein Hausschuh-Konzept umgesetzt. Ein Schreiner hat für die Schüler Bänke gefertigt, auf denen sie ihre Schuhe wechseln können. Die Idee dahinter ist, dass wir so vor allem im Herbst und Winter verschmutzte Böden in den Klassenräumen vermeiden können.“

Hildegard Hosterbach, Schulamtsdirektorin für den Kreis Heinsberg, überbrachte dem Wegberger Marcus Johnen am Freitag seine Ernennungsurkunde. In einem Gespräch über die anstehenden Herausforderungen für die Grundschule in Kückhoven, konnte sie von einer guten Nachricht berichten. „Zum neuen Schuljahr stehen wir vor der Herausforderung, eine Klasse mehr als bisher zu bilden. Nach den Sommerferien starten wir mit sechs Klassen und werden diesmal zwei dritte Klassen haben“, erklärte Johnen. Dass er und seine acht Kollegen, „die alle mit Herzblut dabei sind“, dazu personelle Verstärkung erhalten, teilte Hildegard Hosterbach mit: „Zum 1. August wird das Lehrpersonal in Kückhoven um eine Person aufgestockt.“ So weit sei das Schulamt des Kreises Heinsberg längst noch nicht für alle Schulen: „Aktuell waren 32 Stellen ausgeschrieben, und es werden auch noch einmal welche hinzukommen.“

Info Schule wächst im Sommer Schülerzahl 117 (künftig 135) Klassen 5 (künftig 6) Lehrerzahl 9 (künftig 10) Schulkonzept Erstes und zweites Schuljahr werden jahrgangsübergreifend unterrichtet (drei Klassen), die Klassen drei und vier werden im jeweiligen Jahrgang unterrichtet

117 Kinder gehen derzeit in die Kückhovener Grundschule. Nach den Ferien werden es 135 sein. Etwa 22 Schüler besuchen im Durchschnitt eine Klasse, was Hosterbach als „angenehme Klassengröße“ bezeichnet, „sowohl für die Kinder als auch die Stabilität des Schulstandortes“. Dass diese Stabilität in Kückhoven gegeben ist, betonte für die Stadt Erkelenz der Erste Beigeordnete Hans-Heiner Gotzen: „Für uns ist Kückhoven ein dauerhaft wichtiger Schulstandort.“ Dass die Schule in Zukunft möglicherweise noch stärker gefragt sein könnte, ergänzte Schulleiter Johnen: „Es wird spannend sein zu sehen, wie sich die Schülerzahl durch das neue Baugebiet entwickelt, das derzeit im Ort erschlossen wird.“