Kurioser Vorfall in Erkelenz Mann randaliert in Sparkasse und klaut Glasscheibe

Zu einem kuriosen Vorfall ist es am Mittwoch in der Kreissparkassen-Zentrale in Erkelenz gekommen. Wie die Polizei mitteilte, randalierte ein 22-Jähriger in der Filiale am Dr.-Eberle-Platz. Demnach habe der Erkelenzer zunächst versucht, an einem Schalter Bargeld abzuheben. Als ihm eine Mitarbeiterin der Bank dies verweigerte, sei der Mann wütend geworden. Er habe die Bank verlassen, nicht jedoch, ohne eine Plexiglas-Trennscheibe vom Schreibtisch mitzunehmen. In seiner Wut warf der Mann diese Scheibe vor der Bank schließlich vor ein Auto, das gerade an der Sparkasse vorbeifuhr.