Jecke Erkelenzer Aktion Maak-Mött-Boxen unterstützen Pumptrack-Anlage

Der Erlös wird der Jugendarbeit zugutekommen. „Mit der Pumptrack-Anlage, die wir zu den Kindern und Jugendlichen in die Ortschaften bringen, konnten wir die Vorgabe gut umsetzen“, berichtet Stadtjugendpflegerin Katharina Lüke. Die mobile Anlage steht für jeweils mehrere Wochen an unterschiedlichen Standorten im Stadtgebiet. Sie war bereits im Ziegelweiherpark, in Lövenich und im Oerather Mühlenfeld. Demnächst wird sie in Hetzerath aufgebaut. „Ich habe beim Packen mitgeholfen und war begeistert von der Idee“, berichtet Bürgermeister Stephan Muckel. Eine Beschriftung der Anlage zur Erinnerung an die Boxen sicherte er zu.