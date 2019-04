Lydie Auvray begeistert in Erkelenz-Lövenich : Schreckmoment beim „Tango terrible“

Lydie Auvray, die Grande Dame des Akkordeon, gastierte in der Raiffeisenbank in Lövenich. Foto: Ruth Klapproth

Erkelenz Ihr Auftritt in Lövenich wird der Grande Dame des Akkordeons, Lydie Auvray, wohl für immer in Erinnerung bleiben.

Dieser „Tango terrible“, den sie zum Abschluss ihres Konzerts spielte, wird Lydie Auvray wohl nicht so schnell vergessen. Beim letzten Akkord des fulminanten Werkes, das sie nach eigenen Angaben „mit Schmackes“ spielt, riss der Trägergurt ihres Akkordeons. Fast glitt ihr das schwere Gerät aus den Händen.

Für den Zuhörer schien es für einen Moment, als gehöre dieses dramatische Ende zur perfekten Aufführung. Erst durch die Verblüffung der Musikerin über das Geschehene wurde ihm gewahr, dass es kein Zufall war. „So etwas ist mir noch nie in meiner 42-jährigen Karriere als Musikerin passiert“, sagte die in Köln lebende Französin, die als Grande Dame des Akkordeons gilt. „Das hier ist etwas Einmaliges.“

Info Buchautor Jörg Nießen liest am 22. Mai „Kultur in der Bank“ wird am Mittwoch, 22. Mai, fortgesetzt. Dann liest um 19.30 Uhr im Versammlungsraum der Raiffeisenbank Erkelenz in Lövenich der Rettungssanitäter und Autor Jörg Nießen Geschichten aus seinem aktuellen Bestseller „Rettungsgasse ist kein Straßenname“. Einrittskarten sind in allen Geschäftsstellen der Raiffeisenbank und in der Buchhandlung Viehausen in Erkelenz erhältlich.

Aber nicht nur dieser unerwartete Zwischenfall war einmalig. Allein schon das Glück zu haben, diese international gefragte Künstlerin für ein Konzert in der Raiffeisenbank Erkelenz zu gewinnen, sei einmalig, meinte Thomas Brockers, Marketingleiter des Geldinstituts, bei der Begrüßung der Gäste im Versammlungsraum der Bank in Erkelenz-Lövenich. Einmalig sei es auch, dass die Eintrittskarten in Windeseile verkauft worden seien. Ausverkauft zu sein, das scheint ohnehin ein Markenzeichen zu sein für die Veranstaltungsreihe „Kultur in der Bank“, die die Raiffeisenbank seit nunmehr zweieinhalb Jahren anbietet. „Wer mir am Anfang gesagt hätte, dass wir in der Stadt Erkelenz ein abwechslungsreiches Angebot bieten können, das inzwischen für viele zu einem wichtigen Bestandteil der Kultur geworden ist, dem hätte ich nicht geglaubt.“

Lydie Auvray, die dem Akkordeon wieder zu weltweitem Glanz verhalf, und die zuletzt noch in der ausverkauften Hamburger Philharmonie zu Gast war, gab zu, noch nie in einem so kleinen Rahmen gespielt zu haben. Das sei für sie einmalig, aber beileibe kein Grund, nicht ihre Höchstleistung abzurufen. Auf Wunsch ihres Vaters beschäftigte sie sich schon im Kindesalter mit dem Akkordeon, erzählte sie im humorvollen, leichten Plauderton, mit dem sie durch das gesamte zweistündige Konzert führte. Das Klavier der armen Leute, die Quetschkommode, wie das Akkordeon auch genannt wird, ist für die Musikerin ein wahrhaftiges Chamäleon, ein Instrument, das laut und leise, heiter und melancholisch, beschwingt und bedächtig klingt, das die Menschen zum Lachen und Weinen, Singen und Tanzen bringen kann. Bei den 20 Stücken ihres Programms traten alle Facetten zu Tage. Das wohlige Gefühl, auf einem Marktplatz in Frankreich im Sonnenschein bei einem Glas Rotwein und einem Baguette zu sitzen, kam ebenso auf wie das bei einem romantischen Strandspaziergang im Abendrot. Temperamentvolle Rhythmen aus der Karibik wechselten sich ab mit Klängen, die in Osteuropa verortet werden können. Auvray beherrscht alle Stimmungen und alle Stilrichtungen, fast alle Werke hat sie selbst komponiert, die Lieder singt sie in ihrer Muttersprache. „Auf Deutsch klingen sie einfach nicht“, hat sie festgestellt, obwohl sie perfekt die Sprache des Landes spricht, in dem sie heimisch geworden ist.