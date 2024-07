Evangelische Gemeinde Lukas Eggen ist der neue Pfarrer in Erkelenz

In Erkelenz will der in Steinhausen bei Liedberg aufgewachsene Lukas Eggen seinen Glauben und seine Persönlichkeit in seine Arbeit einfließen lassen. „Es ist ohnehin kein 9-to-5-Job. Vieles spielt sich abends und an den Wochenenden ab. Auch die Feiertage sind für mich Arbeitstage. Aber das habe ich mir so ausgesucht. Ich finde schon meinen Sabbat“, sagt er und lacht. Praktische Theologie lag ihm im Studium besonders, für die wissenschaftliche Seite konnte er sich nicht so sehr begeistern. Sein zweieinhalbjähriges Vikariat machte er in Solingen. Seinen Probedienst absolvierte er in der Gemeinde Ruhrort-Beeck in Duisburg. Dort lernte er auch seine Ehefrau kennen, das Paar ist seit etwa einem Jahr verheiratet und gemeinsam nach Erkelenz gezogen.