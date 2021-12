Klimaaktivisten kämpfen um vom Tagebau bedrohtes Erkelenzer Dorf : Lützerath als Weltkulturerbe?

Erkelenz Die Klimaschützer bleiben bei ihrem Kampf um das vom Braunkohlentagebau Garzweiler 2 bedrohte Erkelenzer Dorf hartnäckig. Ihr Plan: Der Hof von Landwirt Eckardt Heukamp soll auf die Vorschlagsliste für das Unesco-Weltkulturerbe.

Klimaschützer wollen den Hof des letzten Lützerather Landwirts Eckardt Heukamp auf die Vorschlagsliste für das Unesco-Weltkulturerbe bringen. Das Erkelenzer Braunkohledorf und vor allem der historische Bauernhof Heukamps seien schon jetzt ein industrielles Kulturerbe, begründeten die Initiatoren am Dienstag in Bielefeld ihre Aktion.

Bastian Brinkmann von der Organisationen „Parents 4 Future“ veröffentlichte am Dienstag die gemeinsam mit „Protect the Planet“ verfasste Anfrage zur Erstprüfung für die Aufnahme des Hofes Eckardt Heukamps in die Welterbeliste der UN-Kultur- und Bildungsorganisation. Der offene Brief richtet sich an Zuständige im nordrhein-westfälischen Heimatministerium und beim Landesamt für Denkmalpflege Rheinland. Beide Behörden seien von der Unesco mit der Erstprüfung von Welterbevorschlägen betraut, hieß es.