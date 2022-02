Theater in Erkelenz : Nysterbachbühne kehrt mit neuem Stück zurück

Die Nysterbachbühne in Lövenich ist für Stücke bekannt, die nah am Leben spielen. Foto: Ruth Klapproth

Erkelenz Die volkstümliche Schauspieltruppe in Lövenich steht im März nach langer Pause wieder auf der Bühne. Gespielt wird ein Stück, das vom vielleicht schönsten und kompliziertesten Thema auf der Welt handelt.

Nach einer harten Corona-Zeit plant die Nysterbachbühne in Lövenich im März wieder ein Theaterstück . Die volkstümliche Schauspieltruppe will ihrem Motto „Wir spielen das Leben“ wieder einmal gerecht werden: Im aktuellen Stück „Drum prüfe, wie man sich ewig windet“ von Hans Schimmel geht es um das vielleicht schönste, anstrengendste und komplizierteste Thema der Welt: die Ehe. Vielsagend ist im Logo des Stücks ein Verlobungsring zu sehen, der mit einer Handschelle verbunden ist.

Das Zwischenmenschliche soll beim Stück im Vordergrund stehen, kündigt die Bühne an. „So gibt es auf der einen Seite ein Eheanbahnungsinstitut, wo den Frauen beigebracht wird, wie sie die Männer bezirzen können. Auf der anderen Seite ein Eheverhinderungsinstitut, in dem den Männern klar gemacht wird, worauf sie nicht reinfallen sollen.“ Vereinsgeschäftsführer Bernd Roebers sagt: „Unser Kernziel, das Publikum zum Lachen und vor allem auf andere Gedanken zu bringen, ist gerade in der aktuellen Zeit wichtiger denn je. Die Reaktionen auf die geplante Rückkehr zeigten, dass es die richtige Entscheidung war.“

Die Aufführungstermine sind das Wochenende vom 25. bis zum 27. März sowie der 1. und 2. April in der Lövenicher Nysterbachhalle. Tickets gibt es im Vorverkauf bei Viehausen in Erkelenz und bei Heidi Fabian in Lövenich. In Sachen Infektionsschutz bleibt man vorsichtig: Es gilt eine 2Gplus-Regel. Auch geimpfte, geboosterte und genesene Menschen müssen einen tagesaktuellen Negativtest nachweisen können. „So haben wir für alle Beteiligten das größtmögliche Maß an Sicherheit“, erklärt Roebers.