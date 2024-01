Jecke Stimmung in Lövenich Galasitzung der Hoppesäck mit spannenden Gästen

Es ist also eine Zusammenspiel aus jenen, die zusehen, jenen die im Rampenlicht stehen, und jenen hinter den Kulissen. Zu ihnen gehört Wolfgang Plum, der zweite Vorsitzende des Karnevalsvereins. Als er vor 20 Jahren nach Lövenich zog und nach einer Möglichkeit suchte, im Dorf Anschluss zu finden, landete er bei den Hoppesäck. In seiner Position hat er an einem Abend wie diesem alle Hände voll zu tun, besonders wenn es um den Zeitplan geht. Viele der Künstler haben innerhalb weniger Stunden fünf oder mehr Auftritte, etwa in Köln, Jülich oder Mönchengladbach – da ist jede Sekunde durchgeplant. Die Organisatoren stehen per Handy die ganze Zeit über miteinander in Kontakt, um sich Updates geben zu können. Kleinste Verzögerungen würden einen langen Rattenschwanz mit sich ziehen, so Plum. So kann es zu einer extra Zugabe kommen, die übrigens auch genau geplant sind.