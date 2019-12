Weihnachtskonzert der Kreismusikschule in Lövenich : Gitarren-Ensemble statt Gesang

Unter der Leitung von Wim Brils spielte das Sinfonieorchester der Kreismusikschule in der Lövenicher Kirche St. Pauli Bekehrung sein Weihnachtsprogramm. Foto: Ruth Klapproth

Lövenich Die Kreismusikschule Heinsberg feierte mit ihrem Weihnachtskonzert in der Lövenicher Kirche St. Pauli Bekehrung den Abschluss eines besonderen Jahres, denn die Schule hatte in 2019 ihr 50-jähriges Bestehen.

Mit einem veränderten Programm gestaltete die Kreismusikschule ihr Weihnachtskonzert, zu dem die Musikschulleiterin Gerda Mercks schon traditionell die Besucher in der katholischen Kirche St. Pauli Bekehrung in Lövenich begrüßte. Gesangsbeiträge suchten die zahlreichen Zuhörer, die das Gotteshaus bis fast auf den letzten Platz füllten, dieses Mal vergeblich. „Wir haben uns dazu entschieden, in diesem Jahr stattdessen unser Gitarren-Ensemble auftreten zu lassen“, erläuterte Gisela Mercks in ihrer Begrüßung.

Das Weihnachtskonzert bildet alljährlich dem Abschluss der Konzerte der Kreismusikschule, meinte sie. Dieses Jahr sei ein besonderes gewesen; nicht zuletzt deshalb, weil die Kreismusikschule ihr 50-jähriges Bestehen feierte. „Wir blicken zufrieden auf das Jubiläumsjahr zurück.“ Eine besondere Rolle bei den vielen Auftritten habe dabei das Sinfonieorchester gespielt, das „sehr oft und exponiert“ aufgetreten sei. Zum ersten Mal stehe es bei diesem traditionellen Jahresabschluss unter der Leitung des Dirigenten Wim Brils, Nachfolger des verstorbenen Ernest Frissen.

Info Ein letzter Auftritt im Jahr 2019 Noch einmal treten die Akteure der Kreismusikschule in diesem Jahr auf: Beim geselligen und gemütlichen Winter Wonderland am Freitag, 20. Dezember, erklingen um 17 Uhr im Atrium am Schulring 40 in Erkelenz Blockflöten und Holzbläser. Außerdem musizieren das Sinfonieorchester der Kreismusikschule und das Collegium Musicum der Anton-Heinen-Volkshochschule.

Nicht nur als Dirigent des Sinfonieorchesters trat Brils an diesem Abend in Erscheinung. Viele der Werke bekannter Komponisten hatte er mit zum Orchester passenden Arrangements versehen, so etwa Bizets „Carmen – Entreat I“, mit welchem dem Orchester ein gefälliger Auftakt in das Konzert gelang, der Appetit auf mehr machte. In beeindruckender Fülle präsentierten sich Sinfonieorchester und Junior-Orchester beim Traditional „Hark! The Herald Angels Sing“, bevor das Sinfonierochester beim anschließenden „Romeo und Julia“ von Tschaikowsky seine Fähigkeiten bewies.

Ganz im Kontrast zu diesem abwechslungsreichen Werk stand das „Adagio g-moll“ von Albinoni, mit dem das Gitarren-Ensemble unter der Leitung von Jean Schickendantz seinen ersten Auftritt hatte. Später präsentierte das Ensemble noch „In dulci jubilo“. Das Junior-Orchester unter der Leitung von Irene Ruys hatte seinen großen Auftritt bei Elgars „Land of Hope and Glory“, bei dem die Besucher unwillkürlich an die Night of the Proms in der Royal-Albert-Hall in London denken mussten.

Den Hauptpart bei diesem Weihnachtskonzert gestaltete das Sinfonieorchester, das seine Vielfältigkeit bei den verschiedenen Werken bewies. Ob klassisch wie etwa bei Vivaldis „Der Winter“, Bachs „Wiegenlied“ oder Tschaikowskys „Dornröschenwalzer“ oder modern wie bei Webbers „Phantom of the Opera“ oder Jenkins „Palladio“, das Orchester gab die jeweilige Stimmung der Komposition einfühlsam wieder.