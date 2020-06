Kommentar : On-Top-Aufgabe im Ehrenamt

Erkelenz Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Erkelenz hält für den Kreis Heinsberg ein Löschunterstützungsfahrzeug bereit, das im Bedarfsfall auch über die Kreisgrenzen hinaus eingesetzt werden soll.

Das neue Löschunterstützungsfahrzeug (LUF) wird nämlich nicht nur im Kreis Heinsberg, sondern im Bedarfsfall auch darüber hinaus eingesetzt werden. Klar ist, dass sich Rettungskräfte wie Feuerwehrleute einer ständigen Gefahr aussetzen – sie wissen meist nicht, was sie am Einsatzort wirklich erwartet. Erschreckend war so etwa der Großbrand zuletzt im Meinweggebiet, als sogar Wehrleute, die seit mehreren Jahrzehnten im Feuerwehrdienst sind, von einem in der Region nie dagewesenen Szenario berichteten, das für Leib und Leben der Wehrleute nicht nur eine Herausforderung, sondern eben gefährlich war. Und: Es sind zum größten Teil ehrenamtliche, eben freiwillige Feuerwehrleute, die Tag und Nacht zum Schutz ihrer Mitmenschen bereitstehen.