Feuerwehr der Stadt Erkelenz : „Den Blick für die Einsätze schärfen“

Erkelenz Während die Statistik sonst bis zu 70 Einsätze pro Jahr ausweist, brauchten die Wehrleute der Löscheinheit Venrath der Erkelenzer Feuerwehr an diesem Zahlenwerk im Jahr 2020 nur äußerst selten zu schreiben.

„Die Corona-Pandemie hat einen wesentlichen Anteil daran“, fasst Stadtbrandinspektor Christian Lambertz, der stellvertretende Löscheinheitsführer in Venrath, zusammen. Er fügt hinzu: „Alles in allem blicken wir auf ein sehr außergewöhnliches und nicht immer einfaches Jahr zurück.“ Lambertz sieht dabei auf Punkte wie diese: Drei Wehrleute konnten ihre Grundausbildung noch nicht abschließen, ebenso mussten die Überprüfungen der Atemschutzgeräteträger wegfallen sowie auch die sonst üblichen Übungsdienste – was gerade für die jungen Wehrleute wichtig sei, um zu lernen, wie die eigenen Löscheinheit arbeitet, um Standards zu entwickeln oder einfach auch nur den Nebenmann kennenzulernen, erklärt Lambertz weiter. Insgesamt haben die Venrather im vom Coronavirus stark geprägten Jahr 2020 festgestellt, wie fest der Feuerwehralltag im Leben der Freiwilligen verankert ist und wie wichtig eigentlich die kameradschaftlichen Veranstaltungen sind, die in 2020 nicht stattfinden konnten.