Aktion der Feuerwehr : Besondere „Löschkübel“ als Einladung

Erkelenz Am 1. Juni lädt die Löscheinheit Katzem zum Tag der offenen Tür ein – und spricht ein spezielles Problem an.

Im Gerätehaus der Löscheinheit Katzem stapeln sich die roten Eimer. Hinzu kommen Unmengen an großen Aufklebern, auf denen zu lesen ist: Haushalts-Löschkübel. Was auf den ersten Blick witzig erscheint, hat seinen durchaus ernstzunehmenden Hintergrund. Wenn am Samstag, 1. Juni, ab 12 Uhr, neues Gerätehaus, In Katzem, der Tag der offenen Tür der Lösch­einheit startet, sind die Besucher dazu eingeladen, nicht nur gesellige Stunden mit den Wehrleuten zu verbringen, sondern sie sollen sich auch über den aktuellen Stand der Dinge informieren.