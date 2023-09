Amtsgericht Erkelenz Lkw-Fahrer wegen fahrlässiger Tötung zu Geldstrafe verurteilt

Dessen ungeachtet ist nach Ansicht des Gerichts das Fehlverhalten des Lkw-Fahrers ursächlich, der den Tatbestand einer fahrlässigen Tötung erfüllt habe. Allenfalls in der Strafbemessung könne das Verhalten des Opfers berücksichtigt werden, so wie es im Urteil in der Geldstrafe statt einer Freiheitsstrafe zum Ausdruck kam. Der Angeklagte ist seit dem Unfall in therapeutischer Behandlung und leide unter den Folgen. Die Erinnerung an den tragischen Vorfall lässt ihn nicht los. „Ich kriege die Bilder nicht mehr aus dem Kopf.“ Er habe den Kradfahrer erst wahrgenommen, als dieser auf ihn zuschleuderte. „Es tut mir leid, kein Mensch sollte so zu Tode kommen“, sagte er beim Prozess.