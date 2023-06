Im Erkelenzer Ziegelweiherpark Lionsclub veranstaltet Weinfest im August

Ein umfangreiches Programm hat sich der Lionsclub am Samstag, 19., und Sonntag, 20. August, im Ziegelweiherpark vorgenommen. Bei dem stimmungsvollen Fest werden Winzer von der Nahe, der Mosel und aus Baden ihre Weine präsentieren. Stände, an denen Quiches, Wraps, Käse sowie Kaffee und Kuchen und weitere Köstlichkeiten angeboten werden, ergänzen das Weifest, zu dem auch ein Unterhaltungsangebot gehört. So spielen am Samstag zwischen 14 und 22 Uhr der Gitarrist Damian Przewozniak und die Band Streetlight auf, am Sonntag tragen ein Bläserquintett und die Gruppe Beets’n’Berries musikalisch zum Programm bei.